Landkreis Böblingen

Exhibitionist schläft mit heruntergelassener Hose ein

Ein Mann masturbiert am Zentralen Busbahnhof in Sindelfingen, während er Fahrgäste eines Busses anschaut. Wie die Polizei den 61-Jährigen später vorfindet.

Die Polizei nimmt den 61-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nimmt den 61-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Schlafend und mit heruntergelassener Hose gefunden hat die Polizei einen 61-Jährigen am Zentralen Busbahnhof in Sindelfingen (Landkreis Böblingen). Nach Polizeiangaben ergab ein später durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. 

Demnach rief ein 36-Jähriger am Samstag die Polizei, weil er bemerkt hatte, wie der 61-Jährige ihn und weitere Fahrgäste eines haltenden Busses anschaute, während er masturbierte. In der Folge sei der 61-Jährige mit heruntergelassener Hose eingeschlafen und in diesem Zustand von der Polizei gefunden worden. 

Die Beamten weckten ihn und stellten fest, dass er stark alkoholisiert zu sein schien, hieß es. Daraufhin führten sie den Angaben zufolge einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der 61-Jährige musste demnach bis zum Abend in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen ihn wird wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

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