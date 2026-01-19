Bild
Katholische Kirche

Experte tippt auf Paderborner Bischof als Bätzing-Nachfolger

Kirchenrechtler Thomas Schüller ist einer der gefragtesten Experten für die katholische Kirche. Und er hat eine Vermutung, wer der nächste Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz wird.

Dem Paderborner Erzbischof Udo Bentz werden Chancen ausgerechnet, neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zu werden. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Dem Paderborner Erzbischof Udo Bentz werden Chancen ausgerechnet, neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zu werden. (Archivbild)

Köln (dpa) - Der Kirchenrechtler Thomas Schüller tippt auf den Paderborner Erzbischof Udo Bentz als neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Falls Bentz Ende Februar gewählt werde, werde er vermutlich auf einem vorsichtigen Reformkurs bleiben, aber auch versuchen, die fragmentierte Bischofskonferenz wieder stärker zu einen, sagte Schüller der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der bisherige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat mitgeteilt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. 

Woelki, Oster und Voderholzer als «Königsmörder»

Schüller sagte dazu, Bätzing habe unter den Bischöfen keine Mehrheit mehr gehabt und verzichte deshalb politisch klug auf eine neue Kandidatur. Der Limburger Bischof habe in schwierigen Zeiten versucht, die in Gruppen und Eigeninteressen zerstrittene Bischofskonferenz zu leiten. «Zu den Gründen, warum es ihm nicht gelingen konnte, zählt vorrangig die illoyale Haltung einer kleinen, aber wirkmächtig mit Rom verbundenen Gruppe von reaktionären Bischöfen wie Vorderholzer, Oster und Woelki, die es an jeder mitbrüderlichen Solidarität in für die katholische Kirche in Deutschland schwierigen Zeiten haben mangeln lassen», kritisierte Schüller. «So wurden sie zu einer Art von "Königsmördern".» Die Bischöfe Rudolf Voderholzer aus Regensburg, Stefan Oster aus Passau und Rainer Maria Woelki aus Köln gelten als die konservativsten deutschen Bischöfe. 

Bätzing sei auf der anderen Seite anzulasten, dass er eindeutig auf der Seite der Reformer oft zu ungestüm versucht habe, seine theologische Agenda durchzusetzen. «Die Gabe des Hinhörens und Verbindens hat ihm in der ein oder anderen Situation gefehlt», so Schüller. Zudem sei er im Vatikan so gut wie nicht vernetzt gewesen. 

Zu Bätzings Verdiensten gehöre unter anderem, die rechtsextremistische Gefahr, die von der AfD ausgehe, in einer gemeinsamen und einstimmigen Erklärung der deutschen Bischöfe verurteilt zu haben. «Das wird in Erinnerung bleiben und wirken», sagte Schüller, der das Institut für Kanonisches Recht an der Universität Münster leitet.

