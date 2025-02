Experten: Unternehmen müssen väterfreundlicher werden

Karlsruhe (dpa) - Unternehmen, die Fachkräfte an sich binden wollen, müssen aus Sicht von Experten väterfreundlicher werden. Arbeitgeber müssten beispielsweise bei Vätern in Mitarbeitergesprächen konkret ansprechen, «was brauchen sie, wo können wir unterstützen», erläutert Martin Noack, der als systemischer Berater Männer und Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf coacht. Auch Unternehmensnetzwerke für Väter, sowie Workshops und andere speziell an Väter gerichtete Angebot könnten helfen.