Explosion an Supermarkt – Polizei vermutet Vorsatz
Mitten in der Nacht reißt in Limburg ein lauter Knall Anwohner aus dem Schlaf. Was hinter der Detonation steckt, bleibt vorerst ein Rätsel.
Limburg (dpa/lhe) - Bei einer Explosion an einem Supermarkt in Limburg ist ein Gebäudeschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen von einer «vorsätzlichen Beschädigung» aus. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar. Anwohner hatten gegen 4.00 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert.