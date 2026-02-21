Ermittlungen

Explosion beschädigt zahlreiche Häuser in Ober-Ramstadt

Im Hinterhof eines Wohnhauses explodiert eine Gasflasche. Nicht nur ein Haus ist beschädigt.

Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Die Explosion einer Gasflasche im Hinterhof eines Wohnhauses hat zahlreiche Häuser in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, explodierte im Ortsteil Nieder-Modau die Gasflasche einer Outdoorküche. Mehrere Fassaden, Fenster und Dächer von Häusern und Gebäuden in der Nähe seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit. 

Verletzt worden sei niemand. Ob das Haus noch zu bewohnen ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

