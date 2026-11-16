Explosion im Badezimmer - Mann verletzt
Alles andere als ruhig verläuft der Samstagvormittag in einem Freiburger Mehrfamilienhaus. Schuld daran: wohl ein Elektrogerät.
Freiburg (dpa/lsw) - Wegen einer Explosion im Badezimmer einer Freiburger Wohnung ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war der Mann in einem Nachbarzimmer, als es am Samstagvormittag möglicherweise wegen eines Elektrogeräts zu der Explosion kam. Es bildete sich starker Rauch. Feuerwehrleute und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die genaue Ursache sollte laut Polizei noch ermittelt werden. Um was für ein Gerät es sich handelte, teilte sie zunächst nicht mit. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war erheblich beschädigt und vorerst unbewohnbar.