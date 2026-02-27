Weiträumige Sperrung

Explosion in Offenbacher Mehrfamilienhaus

Lauter Knall, beschädigter Eingangsbereich: Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Offenbach am Main sucht die Polizei Zeugen.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. (Symbolfoto)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach am Main hat am Abend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Anwohner hatten gegen 21.45 Uhr einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge deuteten Schäden im Eingangsbereich, insbesondere an der Haustür, auf eine Explosion hin. 

Verletzte gab es keine. Die Bewohner hatten sich selbst nach draußen begeben, hieß es. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Die Polizei bittet um Hinweise. Geprüft wird etwa, in welchem Zusammenhang ein Unbekannter mit dem Geschehen steht, der sich kurz nach dem Vorfall von dem Gebäude entfernt hat. 

Zur Spurensicherung wurde die Straße weiträumig abgesperrt.

