Außenhandel

Exporte leicht gestiegen - Schlüsselbranchen unter Druck

Nach zwei Jahren mit Rückgängen sind die Exporte aus Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen. Allerdings etwas unter dem Bundesschnitt. Die größten Branchen verzeichnen zudem Rückgänge.

Statistisches Landesamt: Exporte 2025 leicht gestiegen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Fellbach (dpa/lsw) - Die Exporte aus Baden-Württemberg sind 2025 nach zwei Jahren mit Rückgängen wieder leicht gestiegen. Der nominale Ausfuhrwert lag um 0,6 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart anhand vorläufiger Ergebnisse der Außenhandelsstatistik mitteilte. Allerdings sei das Wachstum um 0,3 Prozentpunkte schwächer als in der gesamten Bundesrepublik ausgefallen.

Schlüsselbranchen unter Druck

Demnach seien im vergangenen Jahr Waren im Wert von insgesamt 241,4 Milliarden Euro aus dem Südwesten ins Ausland gegangen. Die wichtigsten Ausfuhrbranchen verzeichneten jedoch Rückgänge bei den Exporten. Demnach gingen die Exporte bei Kraftwagen und Kraftwagenteile um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 50,5 Milliarden Euro zurück. Die Ausfuhr von Maschinen sank um 4,2 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro, jene von pharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen um 1,9 Prozent auf 26,8 Milliarden Euro.

Wichtigster Abnehmer waren auch 2025 die Vereinigten Staaten mit einem Warenwert von 30,4 Milliarden Euro. Allerdings sank der Wert bereits im dritten Jahr in Folge. 2025 ging er um 12,7 Prozent zurück - seit April 2025 schlagen höhere Zölle der Trump-Regierung zu Buche. Auf den weiteren Rängen folgten die Schweiz (24,6 Milliarden Euro), Frankreich (18,3 Milliarden Euro), die Niederlande (15,9 Milliarden Euro) und China mit 13,4 Milliarden Euro. In China fiel der Rückgang mit 15 Prozent besonders stark aus.

