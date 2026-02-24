Exporte leicht gestiegen - Schlüsselbranchen unter Druck

Fellbach (dpa/lsw) - Die Exporte aus Baden-Württemberg sind 2025 nach zwei Jahren mit Rückgängen wieder leicht gestiegen. Der nominale Ausfuhrwert lag um 0,6 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart anhand vorläufiger Ergebnisse der Außenhandelsstatistik mitteilte. Allerdings sei das Wachstum um 0,3 Prozentpunkte schwächer als in der gesamten Bundesrepublik ausgefallen.

Schlüsselbranchen unter Druck

Demnach seien im vergangenen Jahr Waren im Wert von insgesamt 241,4 Milliarden Euro aus dem Südwesten ins Ausland gegangen. Die wichtigsten Ausfuhrbranchen verzeichneten jedoch Rückgänge bei den Exporten. Demnach gingen die Exporte bei Kraftwagen und Kraftwagenteile um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 50,5 Milliarden Euro zurück. Die Ausfuhr von Maschinen sank um 4,2 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro, jene von pharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen um 1,9 Prozent auf 26,8 Milliarden Euro.