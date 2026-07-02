Rekordversuch im Schwimmen

Extremschwimmer Heß startet Rekordversuch auf der Donau

Joseph Heiß will die Donau von der Quelle bis zum Schwarzen Meer durchschwimmen. Unterwegs sammelt er Wasserproben für eine Mikroplastik-Kartierung.

Der Dresdner Extremschwimmer Joseph Heß will die Donau von Ulm bis zur Mündung durchschwimmen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Der Dresdner Extremschwimmer Joseph Heß will die Donau von Ulm bis zur Mündung durchschwimmen. (Symbolbild)

Dresden/Donaueschingen (dpa) - Der Dresdner Langstreckenschwimmer Joseph Heß will am Freitag zu einer Rekordmission aufbrechen. Er möchte die Donau von Ulm bis zur Mündung ins Schwarze Meer durchschwimmen, gab sein Team bekannt. Mit einem symbolischen Sprung ins Wasser und einem Schluck aus der Quelle soll die etwa 2.850 Kilometer lange Reise am Samstag in Donaueschingen beginnen. In Ulm steigt Heß dann in den Fluss.

Rekordversuch ist zugleich als Umweltprojekt angelegt

Die Expedition ist zugleich ein Umweltprojekt. Entlang der gesamten Strecke will Heß nach wissenschaftlichen Vorgaben Wasserproben entnehmen. Ein Team der Mikroplastik-Expertin Karin Schuhen aus Karlsruhe analysiert die Proben und will daraus eine durchgehende Mikroplastik-Kartierung der Donau erstellen. Die Ergebnisse sollen in eine wissenschaftliche Auswertung und Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft einfließen.

Tour soll in einem Dokumentarfilm festgehalten werden

Der Dresdner Filmemacher Markus Weinberg will die Tour abschnittsweise begleiten. Aus dem Material möchte er einen Dokumentarfilm unter dem Titel «2850 km - Invisible» drehen. Heß hatte bereits die Elbe und den Rhein durchschwommen. Nach seinem Zeitplan will er am 11. Juli Passau, am 14. Juli Wien und am 2. August Belgrad passieren. Das Ziel soll am 7. September erreicht sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wasserproben nach Tanklaster-Havarie unauffällig
Bad Ditzenbach

Wasserproben nach Tanklaster-Havarie unauffällig

Ein Tanklaster verliert Reiniger, ein riesiger Schaumteppich bildet sich. Nun gibt es Entwarnung für die Menschen am Fluss Fils - und für die Fische darin.

08.04.2026

Wie sich die Aufnahme von Mikroplastik vermindern lässt
Verzicht auf Plastik-Teebeutel

Wie sich die Aufnahme von Mikroplastik vermindern lässt

Mikroplastik steckt im Gehirn und anderen Organen. Was das bedeutet, ist bisher kaum erforscht. Wissenschaftler geben nun Tipps dafür, die eigene Plastikaufnahme zu reduzieren.

05.03.2025

Notfälle

Männer wollen Rhein durchschwimmen: Polizeieinsatz ausgelöst

16.06.2023

Langstreckenschwimmer

Vom Rhein an die See: Marathonschwimmer Heß hat neues Ziel

Als Rheinschwimmer sorgte der Chemnitzer Joseph Heß im vergangenen Sommer für Aufmerksamkeit. Nun trainiert der 35-Jährige für sein nächstes Projekt. Dafür zieht es ihn im August an die Ostsee.

04.06.2023

Umweltverschmutzung

Arktische Algen stark mit Mikroplastik belastet

Die Alge wächst unter dem Meereis und ist wichtige Nahrungsquelle für viele Lebewesen. Auf einer Expedition finden Forscher nun heraus, dass sie schwer mit Mikroplastik verseucht ist.

21.04.2023