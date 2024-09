Fabio Stassi gewinnt Hermann-Kesten-Preis des PEN-Zetrums

Darmstadt (dpa) - Für sein Engagement für Demokratie erhält der 62 Jahre alte, italienische Schriftsteller Fabio Stassi den diesjährigen Hermann-Kesten-Preis des PEN-Zentrums Deutschland. Das verkündete das Zentrum mit Sitz in Darmstadt. PEN-Vizepräsident Najem Wali begründete die Auswahl mit der «mutigen Haltung» Stassis «gegen die neofaschistischen Tendenzen in Italien». Die Preisverleihung findet am 14. November im Staatstheater Darmstadt statt.