Fachleute rechnen mit Grundwasseranstiegen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Dank überdurchschnittlicher Niederschläge im Januar erwarten Fachleute weitere Grundwasseranstiege in Baden-Württemberg. «Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung sind aufgrund der momentanen Beobachtungen nicht an der Tagesordnung», heißt es im aktuellen Bericht «Grundwasserstände und Quellschüttungen» der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.