«Fachlich falsch» - Hagel kritisiert Özdemir
Manuel Hagel und Cem Özdemir haben bislang im Wahlkampf die direkte Konfrontation meist gemieden. Im Streit um Sonderwirtschaftszonen geraten sie nun im SWR aneinander.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Manuel Hagel, hat seinen Kontrahenten Cem Özdemir in der Debatte um die Wirtschaftspolitik direkt angegriffen. Es sei einfach falsch, was Özdemir ausgeführt habe, sagte Hagel in der SWR-Sendung «Die Wahlarena». Die beiden Konkurrenten um das Ministerpräsidentenamt diskutierten dabei über sogenannte Sonderwirtschaftszonen - ein Punkt aus dem CDU-Wahlprogramm. In diesen Zonen sollen Unternehmen von unnötigen Normen befreit werden.
Özdemir kritisierte das CDU-Konzept. «Warum soll es eine Sonderwirtschaftszone in einigen Regionen geben, wo es weniger Bürokratie gibt, in anderen nicht?», fragte er in der Sendung. Stattdessen müssten überall Bürokratielasten reduziert werden.
Hagel: «Fachlich falsch»
Es sei «fachlich falsch», was Özdemir wirtschaftspolitisch ausgeführt habe, entgegnete Hagel kurz darauf. «Dafür gibt es vielleicht Applaus auf dem Grünen-Parteitag, aber diese grüne Wirtschaftspolitik funktioniert nicht.» Er verwies auf das Regelungsbefreiungsgesetz der grün-schwarzen Regierung, um zu belegen, dass Bürokratieabbau funktioniere. «In über 100 Tagen 100 Maßnahmen, die abgeschafft werden können.»
Auch FDP-Kandidat Hans-Ulrich Rülke sprang Hagel bei - keiner habe gesagt, dass Bürokratieabbau nur in Sonderwirtschaftszone stattfinde. Hagel sagte zu Özdemir, er könne das später nochmal erklären.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt bei der Landtagswahl am 8. März nicht mehr an. Für die Grünen geht Özdemir ins Rennen, für die CDU Hagel. Die CDU lag in Umfragen zunächst mit Abstand vorne. In einer am Donnerstag von Infratest dimap im Auftrag der ARD veröffentlichten Umfrage verringerten die Grünen aber den Abstand auf die CDU bis auf einen Prozentpunkt.