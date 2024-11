Fachtagung beschäftigt sich mit Verbreitung von Crack

Frankfurt/Main (dpa) - In vielen deutschen Großstädten gibt es ein Problem mit Crack. Was macht die Droge so attraktiv und gleichzeitig so riskant für Konsumierende? Was sind mögliche Lösungen? Darüber wollen Expertinnen und Experte in Frankfurt beraten. Unter dem Titel «Crackkonsum in den Städten – Herausforderungen für Konsumierende, Kommunen, Drogenhilfe und Medizin/Psychiatrie» findet die eintägige Fachtagung heute (9.00 Uhr) an der Frankfurt University of Applied Sciences statt.