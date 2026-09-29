Fähre stößt gegen Tankschiff - Neckar gesperrt

Neckargemünd (dpa/lsw) - Infolge eines Schiffsunfalls ist der Neckar im Bereich Neckarhäuserhof (Rhein-Neckar-Kreis) für die Schifffahrt gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge ist am Morgen ein Tankschiff mit einer Fähre zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Wegen der Kollision ist aber der Mast eines Führungsseils in den Neckar gekippt. Das Führungsseil ist normalerweise über den Fluss gespannt und an der Fähre befestigt. Die Fähre quert mithilfe des Führungsseils den Neckar.