Rhein-Neckar-Kreis

Fähre stößt gegen Tankschiff - Neckar gesperrt

Nichts geht mehr derzeit für Schiffe auf dem Neckar bei Neckargemünd. Grund ist ein Zusammenstoß.

Bei Neckarhäuserhof ist eine Fähre mit einem Tankschiff zusammengestoßen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Bei Neckarhäuserhof ist eine Fähre mit einem Tankschiff zusammengestoßen.

Neckargemünd (dpa/lsw) - Infolge eines Schiffsunfalls ist der Neckar im Bereich Neckarhäuserhof (Rhein-Neckar-Kreis) für die Schifffahrt gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge ist am Morgen ein Tankschiff mit einer Fähre zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Wegen der Kollision ist aber der Mast eines Führungsseils in den Neckar gekippt. Das Führungsseil ist normalerweise über den Fluss gespannt und an der Fähre befestigt. Die Fähre quert mithilfe des Führungsseils den Neckar.

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar, die Wasserschutzpolizei Heidelberg ermittelt. Sie stimme auch gerade mit der Feuerwehr und der Schifffahrtsverwaltung ab, wie es in dem Bereich weitergehe, sagte ein Polizeisprecher.

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