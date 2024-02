Faeser begründet Rückzug vom SPD-Landesvorsitz in Hessen

Wiesbaden (dpa) - In einem Brief an die hessischen SPD-Mitglieder hat die scheidende Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ihren Rückzug mit einer «Zeit für Erneuerung» begründet. «Diese soll auch mit einem neuen Führungspersonal und neuen Ideen beginnen», erläuterte sie in dem Schreiben, das der dpa in Wiesbaden vorliegt. Sie persönlich habe sich dazu entschieden, den Landesvorsitz auf dem Parteitag am 9. März in Frankfurt abzugeben. «Ich habe mit Euch gemeinsam in den letzten vier Jahren viel erreicht, jetzt wird es Zeit für eine Erneuerung», erklärt sie und dankt den Mitgliedern unter anderem für «einen starken Zusammenhalt nach der Landtagswahl im Oktober».