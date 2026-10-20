«Nahezu vollständig entkernt»

Fahranfängerin baut Unfall: Trümmerfeld und Verletzte

In einer Kurve bei Langenau prallen zwei Autos zusammen. Eine 18-Jährige wird im Wrack eingeklemmt. Die Polizei beschreibt eindrücklich das Bild, das sich den Einsatzkräften bietet.

Drei Menschen müssen nach dem Unfall ins Krankenhaus. Foto: Ralf Zwiebler/dpa
Drei Menschen müssen nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Langenau (dpa/lsw) - Eine 18-Jährige hat im Alb-Donau-Kreis einen Autounfall mit drei teils schwer Verletzten und einem großen Trümmerfeld verursacht. Sie war laut Polizei mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve auf einer Landesstraße bei Langenau frontal mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Der Wagen der Fahranfängerin sei durch den Zusammenstoß «regelrecht von der Fahrbahn geschleudert und im Frontbereich nahezu vollständig entkernt» worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. «Der Motor, sämtliche Karosserie- und Anbauteile wurden großflächig auf der Fahrbahn und in landwirtschaftlichen Flächen verteilt.»

Die 18-Jährige wurde den Angaben nach schwer verletzt in dem Unfallwagen eingeklemmt. Die Feuerwehr habe sie mit schwerem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit. Ihr 18 Jahre alter Beifahrer habe sich mit mittelschweren Verletzungen selbst befreit. Der 32-jährige Fahrer des anderen Autos sei leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle drei in Krankenhäuser.

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Warum die Frau auf die andere Fahrbahn geraten war, blieb zunächst unklar. Die Polizei sperrte die Unfallstelle auf der L 1079 stundenlang wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

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