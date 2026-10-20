Fahranfängerin baut Unfall: Trümmerfeld und Verletzte

Langenau (dpa/lsw) - Eine 18-Jährige hat im Alb-Donau-Kreis einen Autounfall mit drei teils schwer Verletzten und einem großen Trümmerfeld verursacht. Sie war laut Polizei mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve auf einer Landesstraße bei Langenau frontal mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Der Wagen der Fahranfängerin sei durch den Zusammenstoß «regelrecht von der Fahrbahn geschleudert und im Frontbereich nahezu vollständig entkernt» worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. «Der Motor, sämtliche Karosserie- und Anbauteile wurden großflächig auf der Fahrbahn und in landwirtschaftlichen Flächen verteilt.»

Die 18-Jährige wurde den Angaben nach schwer verletzt in dem Unfallwagen eingeklemmt. Die Feuerwehr habe sie mit schwerem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit. Ihr 18 Jahre alter Beifahrer habe sich mit mittelschweren Verletzungen selbst befreit. Der 32-jährige Fahrer des anderen Autos sei leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle drei in Krankenhäuser.

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