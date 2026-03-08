Fahranfängerin fährt mit ihrem Auto quer durch den Neckar

Rottweil (dpa/lsw) - Einen ungewöhnlichen Weg hat ein Führerscheinneuling in Rottweil eingeschlagen: Die 18-Jährige kam bei einem Überholmanöver mit ihrem Wagen in der Nacht von der Straße ab und ist einmal quer durch den Neckar gefahren. Der Wagen stoppte schließlich an einer Mauer auf der gegenüberliegenden Uferseite, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll die junge Autofahrerin auch mehrere Schilder überfahren haben.