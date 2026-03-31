Fahrbahn bricht ein - Lastwagen sackt in Loch

Wiesenbach (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) durch die Asphaltdecke gebrochen und in ein Loch in der Straße gesackt. Polizeiangaben zufolge war das rund fünf mal fünf Meter große und zwei Meter tiefe Loch am Dienstagmittag plötzlich aufgebrochen. Der Lastwagen der Altglasabholung sackte beim Fahren mit dem Heck hinein. Ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs fuhr auf dem Trittbrett mit, blieb aber unverletzt.