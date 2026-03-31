Straße in Wiesenbach

Fahrbahn bricht ein - Lastwagen sackt in Loch

Ein Altglas-Lastwagen ist in Wiesenbach unterwegs. Doch plötzlich tut sich die Straße auf - und es geht abwärts.

Die Polizei musste zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei musste zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. (Symbolbild)

Wiesenbach (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) durch die Asphaltdecke gebrochen und in ein Loch in der Straße gesackt. Polizeiangaben zufolge war das rund fünf mal fünf Meter große und zwei Meter tiefe Loch am Dienstagmittag plötzlich aufgebrochen. Der Lastwagen der Altglasabholung sackte beim Fahren mit dem Heck hinein. Ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs fuhr auf dem Trittbrett mit, blieb aber unverletzt.

Ein Altglas-Lastwagen ist in Wiesenbach in ein Loch in der Straße gesackt. Foto: Polizeipräsidium Mannheim/dpa
Ein Altglas-Lastwagen ist in Wiesenbach in ein Loch in der Straße gesackt.

Auch ein geparktes Auto rutschte in das Loch - wie weit, konnte die Polizei zunächst nicht angeben. Zur Bergung waren unter anderem zwei Kräne angefordert. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Bereich zuvor stark unterspült worden.

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