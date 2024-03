Fahrbahnerneuerung zwischen Gelnhausen-Ost und -West

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Niederlassung West der Autobahn GmbH beginnt Anfang April mit der Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-Ost und -West. Die Arbeiten, inklusive der Instandsetzung der Brückenbauwerke, erstrecken sich über 3,7 Kilometer und dauern vom 2. April bis voraussichtlich 9. November.

Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch bekannt gab, stehen während dieser Zeit alle Fahrstreifen verengt zur Verfügung, wobei ein Fahrstreifen in Richtung Hanau an der Baustelle vorbeigeführt und einer über eine Mittelstreifenüberfahrt auf die Gegenfahrbahn geleitet wird.