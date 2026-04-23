Raubüberfall

Fahrdienst-Mitarbeiter überfallen - Täter rauben Auto

Mit Pfefferspray attackieren zwei junge Männer den Fahrer und flüchten mit dessen Auto. Bei der Fahndung nach ihnen wird auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Mit Pfefferspray wird der Fahrer überwältigt. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mit Pfefferspray wird der Fahrer überwältigt. (Symbolfoto)

Obertshausen (dpa/lhe) - Zwei junge Männer haben in der Nacht den Mitarbeiter eines Fahrdienstes in Obertshausen (Landkreis Offenbach) überfallen und sind mit dessen Auto davon gefahren. Zunächst hatten die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 18 und 19 Jahren den Fahrdienst bestellt und dann den Fahrer unter anderem mit Pfefferspray besprüht, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Offenbach mitteilten. Bei der Fahndung nach ihnen setzte die Polizei demnach auch einen Hubschrauber ein. Die beiden jungen Männer seien im Raum Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) entdeckt und festgenommen worden. Auch das Auto konnte gefunden werden.

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