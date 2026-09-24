Gegen Baum geprallt

Fahrer stirbt nach medizinischem Notfall in Klinik

Nach einem Unfall auf der Landstraße 317 stirbt ein Fahrer im Krankenhaus. Die Strecke war während der Rettungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Der Mann wurde unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann wurde unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger ist nach einem medizinischen Notfall am Steuer seines Transporters in Weingarten (Kreis Ravensburg) in einer Klinik gestorben. Zunächst kam er von der Fahrbahn ab und prallte nach mehreren Dutzend Metern gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde am frühen Morgen unter laufender Reanimation von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Während der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war die Landstraße 317 zeitweise voll gesperrt.

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