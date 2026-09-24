Fahrer stirbt nach medizinischem Notfall in Klinik
Nach einem Unfall auf der Landstraße 317 stirbt ein Fahrer im Krankenhaus. Die Strecke war während der Rettungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.
Weingarten (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger ist nach einem medizinischen Notfall am Steuer seines Transporters in Weingarten (Kreis Ravensburg) in einer Klinik gestorben. Zunächst kam er von der Fahrbahn ab und prallte nach mehreren Dutzend Metern gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann wurde am frühen Morgen unter laufender Reanimation von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Während der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war die Landstraße 317 zeitweise voll gesperrt.