Fahrer von Handy abgelenkt - Lkw mit Gefahrgut kippt um

Jockgrim (dpa) - Ein Lastkraftwagen mit Gefahrgut ist auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe umgekippt. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 10.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rheinzabern und Jockgrim im Landkreis Germersheim, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer gab demnach an, dass er durch eine Mitteilung auf seinem Mobiltelefon abgelenkt gewesen sei und die Kontrolle über den Lastwagen verloren habe. Ob die Mitteilung mit dem landesweiten Warntag in Zusammenhang stand, war zunächst unklar.