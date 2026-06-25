Fahrgast stirbt nach Reanimation auf Bahnsteig in Vaihingen
Notarzt und Polizei rücken aus, der Bahnverkehr gerät ins Stocken. Was über den plötzlichen Tod eines Fahrgasts bekannt ist.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin am Bahnhof Vaihingen gestorben. Ein Notarzt habe seinen Tod festgestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Einsatz hatte sich am Morgen auf dem Bahnsteig abgespielt. Einsatzkräfte hatten versucht, den Mann, dessen Alter bislang unbekannt ist, zu reanimieren. Allerdings erfolglos. Er starb nach vor Ort.
Die Ursache für den medizinischen Notfall blieb zunächst unklar. Der Mann hatte sich nach ersten Informationen einer Bundespolizeisprecherin in der S-Bahn-Linie S2 Richtung Schorndorf befunden.