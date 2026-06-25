Medizinischer Notfall

Fahrgast stirbt nach Reanimation auf Bahnsteig in Vaihingen

Notarzt und Polizei rücken aus, der Bahnverkehr gerät ins Stocken. Was über den plötzlichen Tod eines Fahrgasts bekannt ist.

Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  Ein Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin am Bahnhof Vaihingen gestorben. Ein Notarzt habe seinen Tod festgestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Einsatz hatte sich am Morgen auf dem Bahnsteig abgespielt. Einsatzkräfte hatten versucht, den Mann, dessen Alter bislang unbekannt ist, zu reanimieren. Allerdings erfolglos. Er starb nach vor Ort. 

Die Ursache für den medizinischen Notfall blieb zunächst unklar. Der Mann hatte sich nach ersten Informationen einer Bundespolizeisprecherin in der S-Bahn-Linie S2 Richtung Schorndorf befunden.

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