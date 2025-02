Fahrgastzahlen im Nahverkehr 2023 gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Fahrgäste im hessischen Nahverkehr sind im Jahr 2023 gestiegen. Insgesamt waren gut 1,87 Milliarden Passagiere mit Bahnen und Bussen unterwegs, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sind etwa sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings, so erklärten die Statistiker: «Das Fahrgastaufkommen in Hessen erreichte bis 2023 noch nicht wieder das Niveau vom Jahr 2019, dem Jahr vor Pandemieausbruch.» Damals waren 2,12 Milliarden Fahrgäste gezählt worden.