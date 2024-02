Fahrlässige Tötung eines Ersthelfers: Gericht prüft Strafe

Darmstadt (dpa/lhe) - Weil er einen Ersthelfer auf der Autobahn 3 getötet und weitere Personen verletzt haben soll, steht ein 40 Jahre alter Mann am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Darmstadt. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei war der alkoholisierte Fahrer eines Transporters am 8. Mai 2022 um 4.30 Uhr mit rund 120 Kilometern pro Stunde in eine Unfallstelle hineingefahren. Er soll zwischen der Abfahrt Kelsterbach und dem Mönchhof-Dreieck einen Folgeunfall verursacht haben. Dabei starben ein Ersthelfer und acht Menschen wurden verletzt.