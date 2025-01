Fahrradfahrer stirbt nach Sturz in Offenburg

Offenburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Offenburg von seinem Fahrrad gestürzt und danach im Krankenhaus gestorben. Einem Zeugen zufolge blieb der 83-Jährige mit einem Pedal am Bordstein hängen und fiel auf den Gehweg, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte begannen demnach noch vor Ort damit, den Mann zu reanimieren. Er starb wenig später in einer Klinik.