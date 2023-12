Fahrzeugteile gestohlen: Dieb mit Hubschrauber gestellt

Oberursel (dpa/lhe) - Mithilfe eines Hubschraubers hat die Polizei in Oberursel (Hochtaunuskreis) einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Mit anderen unbekannten Tätern habe der 36-Jährige in der Nacht zum Donnerstag versucht, Fahrzeugteile, hauptsächlich Scheinwerfer, aus mehreren Neuwagen zweier Autohäuser zu entwenden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Die Polizei habe den 36-Jährigen mitsamt Diebesgut in einem angrenzenden Waldgebiet stellen können. Er werde noch am Donnerstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. An den Autos entstand laut Mitteilung der Polizei ein hoher Sachschaden.