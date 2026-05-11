Sportunfälle in Österreich

Fallschirm versagt – Basejumper stürzt 50 Meter in die Tiefe

Ein 28-Jähriger springt in Österreich mit seinem Fallschirm von einer Felskante. Doch der öffnet sich nicht. Es ist nicht der erste Sportunfall am Wochenende.

Wieso der Fallschirm sich nicht öffnete, ist derzeit unklar. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa
Wieso der Fallschirm sich nicht öffnete, ist derzeit unklar. (Symbolbild)

Hohenems (dpa) - Ein 28-jähriger Basejumper hat sich im österreichischen Hohenems (Bundesland Vorarlberg) schwer verletzt, weil sein Fallschirm sich nicht öffnete. Der Mann sprang am Sonntagmorgen von einer Felskante und stürzte dann 50 Meter tief auf eine Schotterstraße, wie die österreichische Polizei mitteilte. Er setzte schwer verletzt einen Notruf ab und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Fallschirm sich nicht geöffnet habe, sei derzeit noch unklar. 

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Mehrere Sportunfälle am Wochenende in Hohenems

Bereits am Samstag war es in Hohenems zu einem Sportunfall gekommen. Zwei Wingsuit-Springerinnen waren auf 4.000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen, in der Luft kollidiert und dann abgestürzt. Beide Frauen verletzten sich dabei schwer. Sie befinden sich beide noch auf der Intensivstation, sind trotz multipler Brüche aber wieder stabil, wie eine Sprecherin mitteilte.

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