Falsch entsorgte Zigarette setzt Hausfassade in Brand
In Stuttgart brennen Fensterläden und Teile der Hausfassade. Brandursache soll eine falsch entsorgte Zigarette sein.
Stuttgart (dpa/lsw) - Eine falsch entsorgte Zigarette hat laut Polizei Teile einer Hausfassade in Stuttgart in Brand gesetzt. Außerdem seien Fensterläden in Flammen geraten, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach demnach auf dem Balkon im ersten Obergeschoss des Hauses im Stadtbezirk Vaihingen aus. Die Feuerwehr löschte den Brand.