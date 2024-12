Falschaussage: Zwei Polizisten zu Geldstrafe verurteilt

Kassel (dpa/lhe) - Wegen uneidlicher Falschaussage sind zwei Polizisten in einem Prozess in Kassel zu Geldstrafen verurteilt worden. Gegen einen 34 Jahre alten Beamten verhängte das Amtsgericht eine Strafe in Höhe von insgesamt 12.000 Euro (120 Tagessätze zu je 100 Euro). Sein 33-jähriger Kollege soll 8.400 Euro (120 Tagessätze zu je 70 Euro) zahlen.