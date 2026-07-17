Telefonbetrug

Falsche Bankmitarbeiter: Mutmaßliches Bandenmitglied gefasst

Mit erfundenen Geschichten am Telefon kamen Betrüger an EC-Karten und PINs. Acht Opfer in Nordhessen verloren insgesamt einen fünfstelligen Betrag.

In Köln klickten bei einem mutmaßlichen Betrüger die Handschellen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
In Köln klickten bei einem mutmaßlichen Betrüger die Handschellen. (Symbolbild)

Kassel (dpa) - Falsche Bankmitarbeiter haben in Nordhessen mehrere Menschen betrogen - nun ist ein mutmaßliches Mitglied der Bande in Köln festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Der 24-Jährige werde verdächtigt, die EC-Karten der Opfer abgeholt und damit Geld von deren Konten abgehoben zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In insgesamt acht Fällen in Kassel, Homberg und Bad Arolsen hatten sich die Täter am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und die Menschen unter verschiedenen Vorwänden dazu bewegt, ihre EC-Karten inklusive PIN herauszugeben. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EC-Karten erbeutet – Polizei schnappt mutmaßliche Betrüger
Als Bankmitarbeiter getarnt

EC-Karten erbeutet – Polizei schnappt mutmaßliche Betrüger

Dreiste Masche: Als angebliche Bankmitarbeiter erbeuten drei mutmaßliche Betrüger mehrere EC-Karten, heben damit Geld ab und gehen einkaufen. Wie kam die Polizei dem Trio auf die Spur?

01.06.2026

Betrüger ergaunern EC-Karten – Rentner durchschauen Masche
Polizei sucht Zeugen

Betrüger ergaunern EC-Karten – Rentner durchschauen Masche

In Vellmar gaben sich Betrüger als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten EC-Karten von Senioren. Wie das Ehepaar den Schwindel bemerkte – und größeren Schaden verhindern konnte.

05.01.2026

Heidelberg: Betrüger erbeutet EC-Karten und Schmuck von Seniorin
Falscher Bankmitarbeiter

Heidelberg: Betrüger erbeutet EC-Karten und Schmuck von Seniorin

Ein Betrüger hat in Heidelberg eine Seniorin mit einer Bank-Masche hereingelegt und EC-Karten, Bargeld und Schmuck erbeutet. Zeugenaufruf.

30.09.2025

Betrugswelle übers Telefon – Ermittler schlagen Alarm
Bundesweit

Betrugswelle übers Telefon – Ermittler schlagen Alarm

Eine Telefonnummer sorgt für Alarm: Betrüger fordern Bargeld und Daten. Die Ermittler verhindern etliche Geldübergaben, bei denen die Täter hohe Summen erbeutet hätten.

20.09.2025

Polizeistatistik

Fallzahlen bei Telefonbetrug ähnlich hoch wie im Vorjahr

Mit Horrorgeschichten am Telefon schaffen es Betrüger immer wieder, vor allem Ältere um ihr Gespartes zu bringen. Die Masche hat leider auch 2023 regelmäßig Erfolg.

28.12.2023