Falscher Amokalarm in Schule – Bauarbeiten als Auslöser?

Weissach (dpa/lsw) - Den falschen Amokalarm an einer Schule in Weissach (Landkreis Böblingen) könnten Bauarbeiten auf dem Gelände verursacht haben. Womöglich führten diese zu einem technischen Defekt in der Alarmanlage, wie eine Polizeisprecherin sagte. Um was für Arbeiten es sich handelte, konnte sie zunächst nicht näher erläutern.