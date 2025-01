Rödermark (dpa/lhe) - Ein falscher Polizist hat in Rödermark (Landkreis Offenbach) Gegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Betrüger am Telefon als Polizist aus und brachte eine Seniorin so um ihre Wertsachen.