Zusammenstoß

Falschfahrer verursacht Unfall auf Autobahn

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 45 in der falschen Richtung unterwegs und sorgt für einen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es Verletzte.

Durch einen Falschfahrer kam es zu einem Zusammenstoß mit mindestens einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Foto: Stefan Puchner/dpa
Durch einen Falschfahrer kam es zu einem Zusammenstoß mit mindestens einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Gießen (dpa/lhe) - Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 45 bei Wetzlar in Mittelhessen einen Unfall verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto am Vormittag an der Anschlussstelle Wetzlar-Süd falsch auf die Spur in Richtung Dortmund auf, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit mindestens einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Menschen verletzt worden, darunter der Falschfahrer, ergänzte ein Sprecher. In Fahrtrichtung Frankfurt kam es zu einem Stau und Behinderungen.

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