Polizisten verletzt

Familienstreit eskaliert – Mann tritt Polizistin ins Gesicht

Die Polizei wird zu einem Streit gerufen, die Situation ist unübersichtlich und eskaliert immer weiter. Dann greift eine Frau nach der Dienstwaffe eines Beamten.

Ein 46-Jähriger wehrte sich massiv gegen die Handschellen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein 46-Jähriger wehrte sich massiv gegen die Handschellen. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Bei einem Familienstreit in Friedrichshafen (Bodenseekreis) haben mehrere Beteiligte Polizisten angegriffen. Drei Beamte wurden am Donnerstag verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Eine Polizistin wurde demnach so stark ins Gesicht getreten, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei weitere Polizisten wurden leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte waren zuvor zu dem Streit mit etwa einem halben Dutzend Beteiligten gerufen worden. Ein 46 Jahre alter Mann soll Angehörige bedroht und einen von ihnen geschlagen haben. Als die Polizisten eingriffen, habe er sich heftig gewehrt. 

Eine 75-Jährige habe in dem Gerangel versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Dieser habe sie mit Gewalt davon abbringen können. Der 46-Jährige kam in Untersuchungshaft. Auch anderen Familienmitgliedern, darunter der 75-Jährigen, drohen strafrechtliche Konsequenzen.

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