Fan-Krawalle vor KSC II gegen Reutlingen – 36 Festnahmen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Auseinandersetzungen zwischen Fußball-Anhängern haben das Oberliga-Spiel zwischen dem Karlsruher SC II und dem SSV Reutlingen überschattet. Vor Beginn der Partie im Amateur‑Stadion des Wildparks wurden nach Polizeiangaben mindestens zwei KSC-Fans und ein Reutlinger verletzt, zudem erlitt eine Polizistin eine Handverletzung. 36 Tatverdächtige wurden festgenommen. Sie müssen mit Anzeigen wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung rechnen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Rund 150 Karlsruher Fans hatten sich laut Mitteilung am Stadion versammelt und bewegten sich auf den Gästeparkplatz zu, wo etwa 50 teils vermummte KSC-Anhänger die Gittertrennung überwanden. Gleichzeitig strömten rund 150 Reutlinger Fans aus dem Gästebereich heran. In der Folge kam es nach Polizeiangaben zu körperlichen Angriffen zwischen beiden Gruppen und gegen die Polizei.

Unter anderem durch den Einsatz berittener Einheiten trennte die Polizei die rivalisierenden Lager. Die Beamten setzten zudem Schlagstöcke und Pfefferspray ein.