Fanhilfe Frankfurt «geschockt»: Über 100 Verletzte bei Fans

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Fanhilfe «Der 13. Mann» hat zwei Tage nach den schweren Krawallen beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart noch einmal den in ihren Augen überzogenen Polizeieinsatz kritisiert. «Ich habe noch nie etwas Derartiges erlebt, und ich gehe schon sehr lange zum Fußball. Ich war live dabei und habe es erlebt. Ich war geschockt. Es waren sehr viele Leute geschockt. So viel Blut und so viele Problemfälle hatten wir noch nie», sagte Sprecherin Ina Kobuschinki am Montag der Deutschen Presse-Agentur.