Fans feiern in Frankfurter Innenstadt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Fans haben vor dem letzten EM-Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz in der Frankfurter Innenstadt mit dem Feiern begonnen. Sie bevölkerten am Sonntagnachmittag unter anderem die Fanzone am Main und den Römerberg. Die Farben Schwarz-Rot-Gold überwogen dabei, doch auch zahlreiche Schweizer Fans waren unterwegs.

Einige trugen mit stilisierten Käsestücken geschmückte Kappen zu ihren roten Trikots. «Die Lage ist sehr ruhig», sagte ein Polizeisprecher. Die Treffpunkte der deutschen Fans am Opernplatz sowie der Schweizer Fans am Rossmarkt füllten sich zusehends.

Die Stimmung sei gut, sagt ein Schweizer Fan, der zusammen mit Freunden am Nachmittag auf dem Römerberg feiert. Sie deuten auf ihre Schweizer Fahnen «mit dem weißen Plus in der Mitte» - dies sei ein positives Zeichen, sagt einer der Männer mit einem Augenzwinkern.

Sie hofften, dass die deutsche Mannschaft am Abend nicht auf jeden weiteren Punkt aus sei, da sie schon viele erobert habe, sagen die Männer. Frankfurt gefalle ihnen sehr gut, sie waren schon am Vorabend da. Nur der Apfelwein, der habe doch recht abgestanden geschmeckt, kritisieren sie.