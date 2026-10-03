Fast 80.000 Besucher: Polizei sperrt Zugänge auf dem Wasen

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des großen Besucherandrangs hat die Polizei auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart mehrere Zugänge gesperrt. Der Zugang zum Volksfest sei nur noch über den Eingang an der Mercedesstraße möglich, teilte die Polizei mit. Über die Unterführungen und über den Krämermarkt kommen Wasen-Besucherinnen und Besucher demnach derzeit nicht auf das Festgelände. Dadurch soll der Besucherzustrom runtergedrosselt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kapazitätsgrenze sei bislang aber nicht erreicht.