Zehntausende Besucher

Fast 80.000 Besucher: Polizei sperrt Zugänge auf dem Wasen

Der Besucherandrang auf dem Cannstatter Wasen ist groß: Am Nachmittag sind fast 80.000 Menschen auf dem Gelände. Die Polizei sperrt Zugänge, um den Gästezufluss zu verlangsamen.

Viele Menschen drängten sich auf das Festgelände. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Viele Menschen drängten sich auf das Festgelände. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des großen Besucherandrangs hat die Polizei auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart mehrere Zugänge gesperrt. Der Zugang zum Volksfest sei nur noch über den Eingang an der Mercedesstraße möglich, teilte die Polizei mit. Über die Unterführungen und über den Krämermarkt kommen Wasen-Besucherinnen und Besucher demnach derzeit nicht auf das Festgelände. Dadurch soll der Besucherzustrom runtergedrosselt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kapazitätsgrenze sei bislang aber nicht erreicht.

Dem Sprecher zufolge befanden sich am frühen Nachmittag zeitweise insgesamt fast 80.000 Menschen auf dem Wasen, etwa 60.000 Menschen auf dem Cannstatter Volksfest und 19.000 auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest.

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