Vorläufige Zahlen

Fast eine halbe Million Pflegebedürftige – steigende Tendenz

Soziale Arbeit im Verborgenen: Die meisten Pflegebedürftigen werden in Hessen zu Hause versorgt, oft von Angehörigen. Wie entwickelt sich die Zahl der Mitarbeiter in der professionellen Pflege?

Pflege ist personalintensiv. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Pflege ist personalintensiv. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Pflegebedürftigen in Hessen ist weiter gestiegen. Ende 2025 erhielten 490.300 Bürgerinnen und Bürger Leistungen der sozialen Pflegeversicherung, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das waren 15,8 Prozent mehr als Ende 2023. Die Pflegestatistik wird alle zwei Jahre erhoben. 

Die Zahl der Pflege- und Betreuungseinrichtungen in dem Bundesland sank demnach zugleich um 1,3 Prozent auf 2.431. Zu den Einrichtungen zählten Ende vergangenen Jahres 1.008 stationäre Heime sowie 1.423 ambulante Pflege- und Betreuungsdienste. 

Pflege überwiegend zu Hause

Rund 88,3 Prozent der Pflegebedürftigen in Hessen wurden den Statistikern zufolge zu Hause versorgt, oft von Angehörigen. Die übrigen Menschen wurden in Pflegeheimen betreut. 

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Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege erhöhte sich binnen zwei Jahren um 3,8 Prozent auf 93.400 – vier Fünftel davon Frauen. Mit 46,7 Prozent besaß fast die Hälfte des Pflegepersonals Ende 2025 keinen oder einen fachfremden Berufsabschluss. Das waren 7,5 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.

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