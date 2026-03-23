Soziales

Fast jeder zehnte Hesse erhält soziale Mindestsicherung

Hunderttausende Hessen sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Zwischen Stadt und Land zeigt sich dabei oft ein Gefälle.

Hunderttausende Hessen beziehen Leistungen der sozialen Mindestsicherung. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Hunderttausende Hessen beziehen Leistungen der sozialen Mindestsicherung. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Neun Prozent aller Hessinnen und Hessen haben 2024 Leistungen der sozialen Mindestsicherung bekommen. Dabei war diese Quote in städtischen Regionen häufig höher als auf dem Land, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. 

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In Hessens größter Stadt Frankfurt beispielsweise lag sie 2024 bei 11 Prozent, im Umland dagegen im Hochtaunuskreis bei nur 6,1 Prozent, im Main-Taunus-Kreis bei 6,8 Prozent und im Wetteraukreis bei 7 Prozent.

Diese Statistik berücksichtigt etwa Sozialhilfe oder Leistungen für Asylbewerber. Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor. Hessen hat mehr als sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger.

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