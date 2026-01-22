Bild
FC Augsburg holt Verteidiger aus Hoffenheim

Chrislain Matsima und Jeffrey Gouweleeuw verletzt: Da musste der FC Augsburg handeln. Aus Hoffenheimer kommt ein brasilianischer Verteidiger.

Arthur Chaves soll die Augsburger Abwehr verstärken. Foto: Tom Weller/dpa
Arthur Chaves soll die Augsburger Abwehr verstärken.

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg bessert in seiner Abwehr nach und verpflichtet Innenverteidiger Arthur Chaves bis zum Saisonende vom Bundesligarivalen TSG 1899 Hoffenheim. Im Anschluss besitzt die Mannschaft von Trainer Manuel Baum eine Kaufoption auf den gebürtigen Brasilianer.

«Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Chrislain Matsima und Jeffrey Gouweleeuw war für uns klar, dass wir uns in der Abwehr personell noch einmal verstärken möchten», erklärte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber. «Mit Arthur Chaves verpflichten wir einen zweikampfstarken Innenverteidiger, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt und auf allen drei Positionen in der Kette spielen kann. Er kennt die Bundesliga bestens und kann uns daher sofort weiterhelfen.»

Chaves (24) hat auch deutsche Wurzeln. Er wechselte im August 2024 vom portugiesischen Club Académico Viseu in die Bundesliga. Für Hoffenheim absolvierte der Abwehrspieler 39 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore. Der 1,88 Meter große Rechtsfuß bestritt zudem sechs Länderspiele für die brasilianische U23-Nationalmannschaft.

