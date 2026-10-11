FC St. Pauli verschärft Karlsruher Krise

Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Krise des Karlsruher SC verschärft. Die Hamburger besiegten den Südwest-Club um den im Sommer neu gekommenen Trainer Maximilian Senft und sorgten durch das 2:0 (1:0) für die vierte Niederlage der Badener aus den vergangenen fünf Spielen. Der KSC blieb auch im dritten Spiel in Folge torlos und rutschte auf den vorletzten Tabellenrang ab.

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielte Abdoulie Ceesay (32. Minute) die hochverdiente Führung. Lars Ritzka (51.) erhöhte für die Hamburger, die zahlreiche Chancen ausließen, aber auch etwas Glück hatten. Denn es gab auch einige Möglichkeiten für die Gäste, denen in der ersten Hälfte der Führungstreffer (21.) aberkannt wurde, ein weiteres Tor (83.) wurde wegen Abseits nach VAR-Überprüfung nicht gegeben.

KSC-Treffer wird zurückgenommen

Die Gäste verteidigten im ersten Durchgang teils sehr schwach. Nach einem leichtsinnig verlorenen Zweikampf von Christoph Kobald (5.) blieb Ceesay zu zögerlich vor dem Gästetor. Danach ließ Youssoupha Niang zwei aussichtsreiche Möglichkeiten aus. Eine wurde von KSC-Torwart Hans Christian Bernat stark pariert, beim Gegentreffer durch Ceesay patzte der Schlussmann und ließ einen haltbaren Schuss durch die Beine gehen.

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