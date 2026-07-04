Fechter messen sich erstmals auf Bodenseefähre

Konstanz (dpa/lsw) - En garde auf dem Bodensee: Zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Bodensee-Fechterschaft (IBF) wird erstmals ein Fechtturnier auf einer Bodenseefähre ausgetragen. Auf der Fähre «Kreuzlingen» wollen sich heute Fechterinnen und Fechter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Florett und Degen messen.

Erwartet werden rund 300 Sportlerinnen, Sportler und Gäste. Gefochten wird in vier Wettbewerben für Jugendliche und Erwachsene. Nach Angaben der Veranstalter hat es ein Fechtturnier auf einer Bodenseefähre in dieser Form bislang noch nie gegeben.

Die IBF wurde 1926 gegründet und zählt eigenen Angaben nach zu den ältesten grenzüberschreitenden Fechtverbänden im deutschsprachigen Raum. Heute gehören ihr rund 25 Vereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das Jubiläumsturnier soll die langjährige sportliche Zusammenarbeit der Bodenseeregion über Ländergrenzen hinweg feiern.