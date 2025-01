Fehler eingeräumt: Ex-KSC-Profi Gondorf klagt nicht weiter

Karlsruhe (dpa) - Im Rechtsstreit mit dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC will der frühere Kapitän Jerôme Gondorf auf eine Berufung gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts Karlsruhe vom Dienstag verzichten. «Die wird es nicht geben», erklärte der 36-Jährige am Freitag in einem Interview mit dem Fachmagazin «kicker». Er akzeptiere das Urteil in vollem Maße. Die Klage sei ein Fehler gewesen.