Bild
Arbeiten erledigt

Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder

Endlich wieder freie Fahrt für Fernreisende: Der Fernverkehr am Ulmer Hauptbahnhof läuft laut Bahn wieder.

Seit heute rollen die Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof wieder. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Seit heute rollen die Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof wieder. (Archivbild)

Ulm (dpa) - Nach rund einer Woche umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof rollt dort der Fernverkehr wieder. «Wir haben während der Teilsperrung fristgerecht alle notwendigen und machbaren Arbeiten erledigt», teilte ein Bahnsprecher mit. Seit heute würden die Züge wieder planmäßig rollen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit vergangenem Dienstag mussten sich Reisende wegen der Bauarbeiten auf Umleitungen, Schienenersatzverkehr und Abweichungen einstellen. Gebaut wurde laut Bahn ein elektronisches Stellwerk, weswegen der Fernverkehr den Bahnhof nicht anfahren konnte. Ein eingeschränkter Regionalverkehr war aber möglich. 

Bahnhof sollte deutlich länger gesperrt werden 

Die Teilsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs war laut Bahn der erste Teil des Konzepts für den Bau der neuen Eisenbahninfrastruktur. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn Anfang des Jahres für die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks den Hauptbahnhof der Stadt länger vom Netz abkoppeln. Die Aufteilung auf mehrere Sperrphasen wurde früheren Angaben zufolge aber möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof gestartet - Verspätungen
Nur Regionalzüge

Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof gestartet - Verspätungen

Wegen Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof hält dort in dieser Woche kein Fernverkehr. Was Reisende beachten müssen.

13.01.2026

Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof starten - kein Fernverkehr
Nur Regionalzüge

Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof starten - kein Fernverkehr

Wegen Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof hält dort in dieser Woche kein Fernverkehr. Was Reisende beachten müssen.

13.01.2026

Bauarbeiten in Ulm - Fernverkehr meidet Hauptbahnhof
Bauarbeiten

Bauarbeiten in Ulm - Fernverkehr meidet Hauptbahnhof

Fernzüge fahren eine Woche lang nicht über Ulm. Wer umsteigen will, muss neue Wege suchen – und vielleicht sogar auf den Bus umsteigen. Was noch alles auf Reisende zukommt.

04.01.2026

Fernzüge fahren am Weinheimer Hauptbahnhof künftig unregelmäßiger
Deutsche Bahn

Fernzüge fahren am Weinheimer Hauptbahnhof künftig unregelmäßiger

Fernzüge fahren ab Dezember in veränderten Abständen – mit erheblichen Auswirkungen für die Fahrgäste. Außerdem wird eine kostengünstige Alternative nicht mehr in Weinheim halten.

15.10.2025

Ulmer Stellwerk stundenlang kaputt - Züge fahren wieder
Verspätungen und Ausfälle

Ulmer Stellwerk stundenlang kaputt - Züge fahren wieder

Für Bahnreisende ist es ein Ärger, für die Bahn auch: Ein Stellwerk in Ulm ist defekt - das hat über Stunden auch für den wichtigen Fernverkehr Folgen.

18.06.2025