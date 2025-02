Festnahme nach Küchenbrand in Asylunterkunft

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Nach einem kleinen Küchenbrand in einer Unterkunft für Asylbewerber in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) ist ein Bewohner kurzzeitig festgenommen worden. Auf seinem Herd hatten am Montag mehrere Gegenstände gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wollte sich laut der Mitteilung den Polizisten gegenüber nicht ausweisen und soll unter anderem nach ihnen gespuckt haben.