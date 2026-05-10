Technischer Defekt vermutet

Feuer bricht in Sitzungssaal von Rathaus aus

Mitten in der Nacht lodern Flammen im Sitzungssaal eines Rathauses. Was die Polizei zur Ursache des Feuers sagt.

Feuerwehrleute können den Brand im Rathaus rasch löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Feuerwehrleute können den Brand im Rathaus rasch löschen. (Symbolbild)

Rauenberg (dpa/lsw) - Im Sitzungssaal des Rathauses in Rauenberg ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute löschten die Flammen in der Nacht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt aus. Eine Brandstiftung könne zum jetzigen Stand ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. 

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Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 25.000 Euro. Ob der Betrieb des Rathauses durch den Vorfall beeinträchtigt wird, war zunächst unklar. 

Rauenberg ist eine kleine Stadt mit gut 8.000 Einwohnern und liegt etwa 20 Kilometer südlich von Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis.

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