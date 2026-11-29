Feuer im Wellnessbereich – Hotel muss evakuiert werden
In einem Hotel bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr muss einige Hotelgäste mit einer Drehleiter retten, andere können das Gebäude selbst verlassen.
Oberkirch (dpa/lsw) - Feuerwehrleute haben wegen eines Brandes ein Hotel im Schwarzwald evakuiert. Vermutlich sei das Feuer am Samstag im Wellnessbereich eines Nebengebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Gäste des Hotels in Oberkirch (Ortenaukreis) konnten das Gebäude selbst verlassen oder wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet. Insgesamt waren den Angaben zufolge rund 50 Gäste in dem Hotel untergebracht. Verletzt wurde niemand.
Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen von dem Nebengebäude auf das Haupthaus. Das gesamte Hotel sei dennoch nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Die rund 50 Gäste kamen in einem anderen Hotel unter. Was das Feuer im Wellnessbereich verursacht hat, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.