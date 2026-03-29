Notfälle

Feuer in Club - Hunderte fliehen ins Freie

Flammen schlagen in der Nacht aus einem Nachtclub: Hunderte Feiernde retten sich ins Freie. Zunächst sind viele Frage offen.

Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer. (Symbolbild)

Kehl (dpa) - In einem Tanzclub mit etwa 750 feiernden Menschen im baden-württembergischen Kehl ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei daraufhin evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien wegen «der Gesamtsituation» vom Rettungsdienst behandelt worden. Sie seien unverletzt geblieben, aber wegen des Stresses behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ins Krankenhaus mussten sie nicht. 

Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude in dem Industriegebiet im Ortenaukreis über. In dem Gebäude sei nur der Club, angrenzende Häuser seien nicht in Gefahr. Am frühen Morgen liefen die Löscharbeiten der Feuerwehr noch. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort waren den Aussagen zufolge mindestens 80 Einsatzkräfte von der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes.

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